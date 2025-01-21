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У ЄС зросла кількість зареєстрованих жертв торгівлі людьми

Фактична кількість, ймовірно, значно вища, оскільки багато випадків залишаються невиявленими.

У ЄС зросла кількість зареєстрованих жертв торгівлі людьми
торгівля людьми у Болгарії
Фото: REUTERS/Dimitar Kyosemarliev

Загальна кількість зареєстрованих жертв торгівлі людьми у ЄС збільшилася на 41% - з 7155 жертв у 2021 році до 10 093 у 2022 році.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Напередодні ЄК опублікувала чергову доповідь про боротьбу з торгівлею людьми, де представила аналіз статистичних даних за 2021–2022 роки.

У Комісії зауважили, що фактична кількість жертв, імовірно, значно вища, оскільки багато випадків залишаються невиявленими.

На торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації припадає 49% потерпілих (92% з цієї кількості - жінки), друга за поширеністю форма - це експлуатація праці (37%). Тут 70% жертв - чоловіки. Торгівля дітьми становить 19% від усіх жертв, що на 3% менше порівняно з попереднім періодом.

Більшістю потерпілих виявилися громадяни країн, які не входять до ЄС – 54% від усіх виявлених випадків.

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