У ЄС зросла кількість зареєстрованих жертв торгівлі людьми

Загальна кількість зареєстрованих жертв торгівлі людьми у ЄС збільшилася на 41% - з 7155 жертв у 2021 році до 10 093 у 2022 році.
Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
Напередодні ЄК опублікувала чергову доповідь про боротьбу з торгівлею людьми, де представила аналіз статистичних даних за 2021–2022 роки.
У Комісії зауважили, що фактична кількість жертв, імовірно, значно вища, оскільки багато випадків залишаються невиявленими.
На торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації припадає 49% потерпілих (92% з цієї кількості - жінки), друга за поширеністю форма - це експлуатація праці (37%). Тут 70% жертв - чоловіки. Торгівля дітьми становить 19% від усіх жертв, що на 3% менше порівняно з попереднім періодом.
Більшістю потерпілих виявилися громадяни країн, які не входять до ЄС – 54% від усіх виявлених випадків.
- У Єврокомісії зазначили, що починаючи з 2022 року ЄС посилив свою політику щодо боротьби з торгівлею людьми.
- Торік США знову внесли Росію до списку держав-спонсорів торгівлі людьми.
- Того ж року в Україні зареєстрували 73 кримінальні провадження за фактами торгівлі людьми.