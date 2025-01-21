Підозрюваний платив за таку "роботу" від 300 до 1000 доларів.

Жителя Кременця на Тернопільщині підозрюють у тому,що він намагався налагодити перевезення нелегалів територією країн ЄС.

Про це повідомили у ДПСУ.

34-річний чоловік з Тернопільщини підбирав та вербував громадян України для перевезень країнами ЄС нелегальних мігрантів з Сирії, Іраку, Туреччини, В’єтнаму та країн Африки, які незаконно прибували з країни походження до Болгарії морським транспортом або перетинали турецько-болгарський кордон.

Встановили, що фігурант підшуковував людей з важким матеріальним становищем, які мали водійські посвідчення та право безперешкодно перетинати кордон України під час дії правового режиму воєнного стану.

Після того, як "працівники" погоджувалися, на роботу за кордоном, яка оцінювалася від 300 до 1000 американських доларів, і прибували до ЄС, спільники зловмисника примушували їх перевозити нелегальних мігрантів до країн центральної та західної Європи.

Фото: ДПСУ Житель Тернопільщини вербував українців для перевезення нелегалів Європою

За результатами проведених обшуків у помешканні фігуранта вилучено понад 17 тисяч доларів США, банківські картки, а також дві автівки. Чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 149 («Торгівля людьми») Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.