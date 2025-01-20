Українські прикордонники за тиждень вразили 10 танків та 21 гармату росіян

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня вразили 10 танків та 21 гармату російських окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 13 по 19 січня українські прикордонники вразили:
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танки – 10
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гармати – 21
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броньована техніка – 20
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артилерійські установки – 10
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транспортні засоби та спецтехніка – 131
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БпЛА типу Shahed 136/131 – 54
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склади БК та ПММ – 24
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комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 61
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позиції та укриття особового складу ворога – 335
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БпЛА тактичного рівня – 59
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понтонні переправи та маломірні плавзасоби – 3