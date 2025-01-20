Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників

СБУ викрила підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях.

У Харківській, Чернівецькій та Одеській областях співробітники СБУ викрили підприємства, які під час в обхід міжнародних санкцій постачали до РФ електронні компоненти для виробництва ракет та безпілотників.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Йдеться про компанії, що входять до великої міжнародної корпорації, яка заснована в Росії та займається виготовленням унікальних мікросхем та електронних плат, котрі використовуються у системах навігації та управління балістичних і крилатих ракет типу "Х-101", "Калібр" та "Іскандер-К".

Фото: СБУ

Частина цих плат використовується також для систем наведення дронів-камікадзе, реактивних установок залпового вогню "Торнадо-Г" та бортової навігації ударно-розвідувального вертольота Ка-52.

За матеріалами справи, фігуранти розробили план системного постачання електронних компонентів з України до рф в обхід санкційних заборон.

"Для успішної реалізації задуму вони, підмінюючи кінцевого споживача продукції, скуповували продукцію на території України та інших держав, відправляли до підконтрольної компанії на Близькому Сході, яка знаходиться під міжнародними санкціями, а звідти – російській компанії, яка також знаходяться під санкціями Заходу", — ідеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Серед кінцевих споживачів товару – стратегічні державні підприємства РФ та підприємства, які працюють у структурі військово-промислового комплексу країни-агресора, зокрема АТ "СпецТехМаш".

Лише упродовж літа 2022 року учасники схеми переправили до РФ понад 1,5 тис. лише найменувань мікроелектроніки на загальну суму понад 600 тисяч доларів США.

"Факти використання рашистами українських мікрочипів та електроплат підтверджено висновками фахових експертиз, зроблених на підставі вивчення уламків російських ракет та дронів", — додають у відомстві.

Під час обшуків у посадовців компанії виявлено речові докази їхньої роботи в інтересах Кремля.

Наразі СБУ затримала одного із фігурантів, у якого виявлено також російський паспорт. Слідчі спецслужби повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою).

Фото: СБУ

Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За цією ж статтею готується повідомлення про підозру іншим учасникам схеми. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.