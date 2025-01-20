Російська армія атакувала дроном громаду Куп'янщини, поранені поліцейські

Також у Салтівському районі Харкова виявили уламки ворожого дрона.

У понеділок, 20 січня, російські війська атакували з дрона село Осиново Куп'янської громади Харківщини. Поранень зазнали поліцейські.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"У с. Осиново Купʼянської громади внаслідок влучання ворожого боєприпасу на базі дрона постраждали двоє поліцейських", — зазначають в адміністрації.

Через обстріл також пошкоджено також службовий автомобіль.

Крім того, у Харкові виявили залишки БпЛА "Молнія-1". Ворог атакував Салтівський район. Безпілотник виявили на приватному подвірʼї. Інформація про пошкодження та постраждалих не надходила.