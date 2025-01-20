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ГУР: у Санкт-петербурзі спалили російський локомотив, який запезпечував логістику росармії

Локомотив відновленню не підлягає.

ГУР: у Санкт-петербурзі спалили російський локомотив, який запезпечував логістику росармії
Фото: скріншот

У Санкт-Петербурзі був знищений залізничний локомотив 3M62У, який використовувався у забезпеченні логістики російської армії.

Про це повідомляють у ГУР МОУ. 

"18 січня 2025 року у трамвайному депо "руч’ї" міста санкт-пєтєрбурґ на росії знищено локомотив 3M62У, який використовувався у забезпеченні логістики російської окупаційної армії", — інформує українська розвідка.  Відомо, що вогонь знищив усю систему управління. Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає.

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