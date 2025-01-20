Посадовців Сил логістики ЗСУ підозрюють у закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеною вартістю

Начальника одного з центральних управлінь Сил логістики ЗСУ, керівника відділу цього управління і ексдиректора приватного підприємства запідозрили в закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеними цінами. За даними слідства, внаслідок їхніх дій держава отримала збитки у понад 83 млн гривень.

У ДБР пояснили, що в 2022 році директор підприємства подав до одного з управлінь Командування Сил логістики Збройних Сил України комерційну пропозицію з постачання необхідних запчастин. При цьому він нібито навмисно завищив вартість продукції і не мав досвіду її виготовлення і постачання.

"Посадовці управління, які відповідали за закупівлю, знали про наявність інших постачальників. Проте не здійснили відповідних перевірок пропозиції підприємства та цін на ринку, формально провели переговори з підприємством та оголосили його переможцем. Через це було підписано два контракти на постачання запчастин за завищеними цінами. Загальна сума контракту склала понад 171 млн гривень", – повідомили в ДБР.

Начальник управління і начальник відділу цього управління отримали підозру в перевищенні службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану за попередньої змовою. Директор підприємства отримав підозру в привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.

Слідство вивчає легалізацію коштів, отриманих за запчастини.