«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
WSJ: Трамп у вівторок розпочне широкомасштабні депортації. Почнуть з Чикаго
WSJ: Трамп у вівторок розпочне широкомасштабні депортації. Почнуть з Чикаго
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
«Смерть Путіна»: нейромережевий франкенштейн
«Смерть Путіна»: нейромережевий франкенштейн
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
ГоловнаСуспільствоВійна

Посадовців Сил логістики ЗСУ підозрюють у закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеною вартістю

За даними слідства, збитки державі склали 83 млн. 

Посадовців Сил логістики ЗСУ підозрюють у закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеною вартістю
Фото: РБК

Начальника одного з центральних управлінь Сил логістики ЗСУ, керівника відділу цього управління і ексдиректора приватного підприємства запідозрили в закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеними цінами. За даними слідства, внаслідок їхніх дій держава отримала збитки у понад 83 млн гривень. 

У ДБР пояснили, що в 2022 році директор підприємства подав до одного з управлінь Командування Сил логістики Збройних Сил України комерційну пропозицію з постачання необхідних запчастин. При цьому він нібито навмисно завищив вартість продукції і не мав досвіду її виготовлення і постачання.

"Посадовці управління, які відповідали за закупівлю, знали про наявність інших постачальників. Проте не здійснили відповідних перевірок пропозиції підприємства та цін на ринку, формально провели переговори з підприємством та оголосили його переможцем. Через це було підписано два контракти на постачання запчастин за завищеними цінами. Загальна сума контракту склала понад 171 млн гривень", – повідомили в ДБР. 

Начальник управління і начальник відділу цього управління отримали підозру в перевищенні службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану за попередньої змовою. Директор підприємства отримав підозру в привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.

Слідство вивчає легалізацію коштів, отриманих за запчастини. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies