Нова пошта доєдналася до програми Плюси у застосунку Армія+: військові зможуть за гривню отримувати і відправляти вантаж

Логістична компанія Нова пошта доєдналася до програми Плюси у застосунку Армія+.
Про це повідомили у Міноборони.
Відтепер військові можуть відправляти та отримувати вантажі до 30 кг за 1 гривню у прифронтових відділеннях. Йдеться про Сумську, Харківську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.
Достатньо згенерувати штрихкод у застосунку й показати його оператору відділення, який активує пропозицію. Можна генерувати 3 штрихкоди на місяць.
- Національна програма підтримки військовослужбовців Плюси запустилася у грудні 2024 року. Її мета – об’єднати великі бізнеси й надавати захисникам і захисницям спеціальні пропозиції на товари та послуги.
- Першими компаніями, які долучилися до програми стали «Укрзалізниця» із квитками зі спецрезерву для та «Укрнафта» зі знижками на пальне і меню. Завдяки Плюсам військові придбали понад 3 000 квитків та заощадили на купівлі понад 440 000 літрів пального.
- Долучитися до програми можна, заповнивши відповідну форму.