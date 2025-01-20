Нова пошта доєдналася до програми Плюси у застосунку Армія+: військові зможуть за гривню отримувати і відправляти вантаж

На місяць можна згенерувати три коди, які дозволять відправляти і отримувати у прифронтових областях посилки військовим лише за одну гривню.

Логістична компанія Нова пошта доєдналася до програми Плюси у застосунку Армія+.

Про це повідомили у Міноборони.

Відтепер військові можуть відправляти та отримувати вантажі до 30 кг за 1 гривню у прифронтових відділеннях. Йдеться про Сумську, Харківську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Достатньо згенерувати штрихкод у застосунку й показати його оператору відділення, який активує пропозицію. Можна генерувати 3 штрихкоди на місяць.