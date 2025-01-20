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Нова пошта доєдналася до програми Плюси у застосунку Армія+: військові зможуть за гривню отримувати і відправляти вантаж

На місяць можна згенерувати три коди, які дозволять відправляти і отримувати у прифронтових областях посилки військовим лише за одну гривню.

Нова пошта доєдналася до програми Плюси у застосунку Армія+: військові зможуть за гривню отримувати і відправляти вантаж

Логістична компанія Нова пошта доєдналася до програми Плюси у застосунку Армія+.

Про це повідомили у Міноборони. 

Відтепер військові можуть відправляти та отримувати вантажі до 30 кг за 1 гривню у прифронтових відділеннях. Йдеться про Сумську, Харківську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Достатньо згенерувати штрихкод у застосунку й показати його оператору відділення, який активує пропозицію. Можна генерувати 3 штрихкоди на місяць. 

  • Національна програма підтримки військовослужбовців Плюси запустилася у грудні 2024 року. Її мета – об’єднати великі бізнеси й надавати захисникам і захисницям спеціальні пропозиції на товари та послуги. 
  • Першими компаніями, які долучилися до програми стали «Укрзалізниця» із квитками зі спецрезерву для та «Укрнафта» зі знижками на пальне і меню. Завдяки Плюсам військові придбали понад 3 000 квитків та заощадили на купівлі понад 440 000 літрів пального.
  • Долучитися до програми можна, заповнивши відповідну форму.
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