На Донеччині росіяни вбили людину, ще двох – поранили

Поліція зафіксувала 3 105 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

У Донецькій області правоохоронці зафіксували 3 105 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Окупанти у області убили одну людину та двох – поранили.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Ворог атакував 4 міста: Костянтинівку, Миколаївку, Покровськ, Родинське. Руйнувань зазнали 37 цивільних об’єктів, з них 23 житлових будинки.

Покровськ окупанти накрили з РСЗВ «Град» і вбили цивільну особу, ще одна людина отримала травми. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

На Миколаївку Росія скинула 4 авіабомби «ФАБ-250» - поранено мирного жителя, пошкоджено 14 приватних будинків, об’єкт інфраструктури, теплотрасу та газопровід.

У Костянтинівці внаслідок артобстрілу руйнувань зазнали три приватних оселі й газопровід, у Родинському – два багатоквартирних і три приватних будинки, цивільне авто.

Фото: Нацполіція Наслідки обстріл Донеччини

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.