Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
WSJ: Трамп у вівторок розпочне широкомасштабні депортації. Почнуть з Чикаго
WSJ: Трамп у вівторок розпочне широкомасштабні депортації. Почнуть з Чикаго
«Смерть Путіна»: нейромережевий франкенштейн
«Смерть Путіна»: нейромережевий франкенштейн
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині росіяни вбили людину, ще двох – поранили

Поліція зафіксувала 3 105 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. 

На Донеччині росіяни вбили людину, ще двох – поранили
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

У Донецькій області правоохоронці зафіксували 3 105 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Окупанти у області убили одну людину та двох – поранили. 

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Ворог атакував 4 міста: Костянтинівку, Миколаївку, Покровськ, Родинське. Руйнувань зазнали 37 цивільних об’єктів, з них 23 житлових будинки.

Покровськ окупанти накрили з РСЗВ «Град» і вбили цивільну особу, ще одна людина отримала травми. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

На Миколаївку Росія скинула 4 авіабомби «ФАБ-250» - поранено мирного жителя, пошкоджено 14 приватних будинків, об’єкт інфраструктури, теплотрасу та газопровід.

У Костянтинівці внаслідок артобстрілу руйнувань зазнали три приватних оселі й газопровід, у Родинському – два багатоквартирних і три приватних будинки, цивільне авто.

Наслідки обстріл Донеччини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстріл Донеччини

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies