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На Дніпропетровщині ворог уночі пошкодив гімназію, підприємство і ЛЕП

Росіяни атакували із важкої артилерії та РСЗВ "Град". 

На Дніпропетровщині ворог уночі пошкодив гімназію, підприємство і ЛЕП
Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 20 січня росіяни пошкодили 4 багатоповерхівки, гімназію, промислове підприємство і лінію електропередач на Дніпропетровщині.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Поцілив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.

Ніхто не постраждав.

Підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 4 ворожі безпілотники. 

Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу
Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу

Сьогодні у Кривому Розі День жалоби за загиблими через ракетний удар по місту, що стався 17 січня. Ворожа атака обірвала життя 5 людей. 

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