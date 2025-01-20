У ніч на 20 січня росіяни пошкодили 4 багатоповерхівки, гімназію, промислове підприємство і лінію електропередач на Дніпропетровщині.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Поцілив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.

Ніхто не постраждав.

Підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 4 ворожі безпілотники.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу

Сьогодні у Кривому Розі День жалоби за загиблими через ракетний удар по місту, що стався 17 січня. Ворожа атака обірвала життя 5 людей.