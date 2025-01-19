ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Внаслідок ворожої атаки у Києві троє загиблих, ще троє — постраждали (оновлено)
Внаслідок ворожої атаки у Києві троє загиблих, ще троє — постраждали (оновлено)
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
ГоловнаСуспільствоПодії

На Харківщині велосипедист наїхав на вибухівку

Інцидент стався у селі Басове Золочівської громади Богодухівського району.

На Харківщині велосипедист наїхав на вибухівку
Фото: ДСНС

У Харківській області 69-річний чоловік постраждав через підрив вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався у селі Басове Золочівської громади Богодухівського району. Велосипедист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Він отримав поранення правої гомілки. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу. 

Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Торік у грудні у селищі Солоницівка на Харківщині жінка постраждала внаслідок підриву невідомого вибухонебезпечного предмета.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies