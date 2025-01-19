На Харківщині велосипедист наїхав на вибухівку

У Харківській області 69-річний чоловік постраждав через підрив вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався у селі Басове Золочівської громади Богодухівського району. Велосипедист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Він отримав поранення правої гомілки. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу.

Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.

Торік у грудні у селищі Солоницівка на Харківщині жінка постраждала внаслідок підриву невідомого вибухонебезпечного предмета.