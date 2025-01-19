ЗСУ роблять все, аби не допустити захоплення росіянами Покровська, ‒ Сирський

За словами Головнокомандувача, противник зосереджує у Покровську свої найкращі підрозділи та найкращі частини.

Збройні сили України роблять все, щоб не допустити захоплення Покровська російською армією.

Про це Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив в інтервʼю військовому кореспонденту Андрію Цаплієнко.

“Противник докладає усіх зусиль для того, щоб його (Покровськ, - ред.) взяти, а ми робимо все, щоб його захистити, не допустити його захоплення”, – заявив Сирський.

“Ви пам’яте, що взагалі деякі “пророки” розказували, що ми втратимо його ще 30 вересня. І при тому впевнено розказували, що не втримаємо. Але 30 вересня минуло, потім розказували, що 30 жовтня ми втратимо”, ‒ додав він.

За словами Головнокомандувача, противник зосереджує у Покровську свої найкращі підрозділи та найкращі частини.

“Він має можливість їх міняти, він має більший потенціал для ведення наступальних дій… поки що, а ми робимо все, щоби максимально завдати йому втрат і захищаємо буквально кожен метр нашої території”, ‒ сказав він.