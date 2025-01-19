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ЗСУ роблять все, аби не допустити захоплення росіянами Покровська, ‒ Сирський

За словами Головнокомандувача, противник зосереджує у Покровську свої найкращі підрозділи та найкращі частини.

ЗСУ роблять все, аби не допустити захоплення росіянами Покровська, ‒ Сирський
Фото: EPA/UPG

Збройні сили України роблять все, щоб не допустити захоплення Покровська російською армією.

Про це Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив в інтервʼю військовому кореспонденту Андрію Цаплієнко.

“Противник докладає усіх зусиль для того, щоб його (Покровськ, - ред.) взяти, а ми робимо все, щоб його захистити, не допустити його захоплення”, – заявив Сирський.

“Ви пам’яте, що взагалі деякі “пророки” розказували, що ми втратимо його ще 30 вересня. І при тому впевнено розказували, що не втримаємо. Але 30 вересня минуло, потім розказували, що 30 жовтня ми втратимо”, ‒ додав він. 

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За словами Головнокомандувача, противник зосереджує у Покровську свої найкращі підрозділи та найкращі частини.

“Він має можливість їх міняти, він має більший потенціал для ведення наступальних дій… поки що, а ми робимо все, щоби максимально завдати йому втрат і захищаємо буквально кожен метр нашої території”, ‒ сказав він.

  • Тиждень тому Збройні Сили України завдали високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії Росії, розташованому в місті Новогродівка Донецької області під Покровськом.
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