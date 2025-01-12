Сили оборони уразили командний пункт росіян під Покровськом

Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупантів на Донецькому напрямку.

Сьогодні Збройні Сили України завдали високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії Росії, розташованому в місті Новогродівка Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупантів на Донецькому напрямку.

"ЗСУ демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника", - йдеться в повідомленні.

Новогродівка місто Покровського району Донеччини. Як повідомлялося, російська армія зараз намагається обійти Покровськ і Мирноград з півдня, у передмістях точаться бої.