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Зеленський: за тиждень РФ запустила по Україні майже 700 авіабомб та більше ніж 600 ударних дронів

Україна обговорила з партнерами про можливість надання Києву ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них.

Зеленський: за тиждень РФ запустила по Україні майже 700 авіабомб та більше ніж 600 ударних дронів
Фото: скріншот

Протягом тижня росіяни завдали сотень ударів по українських містах і селах, по позиціях наших воїнів на передовій. Майже 700 авіабомб та більше ніж 600 ударних дронів.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. 

"За цей тиждень росіяни завдали сотень ударів по українських містах і селах, по позиціях наших воїнів на передовій. Майже 700 авіабомб, більш ніж 600 ударних дронів – і це тільки тиждень",  повідомляє президент.

Глава держави наголошує, кожного тижня російська війна триває лише завдяки здатності російської армії так тероризувати Україну та використовувати свою перевагу в небі. 

"Важливо, щоб партнери все ж реалізували ті домовленості, які вже є між нами. Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі «Рамштайн» щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю", — додає Зеленський. 

Президент повідомив про розмову з партнерами про можливість надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них. "У цьому немає нічого неможливого, і це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир". 

"Росія не зупиняє свої війни за бажанням – її можна тільки примусити до миру. І частиною такого примусу має бути достатня кількість та якість ППО", — додає глава держави.

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