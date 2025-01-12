Втрати росіян: Сили оборони вдарили по опорних пунктах окупантів на Вовчанському напрямку

У результаті відмінної роботи українських бійців ліквідавоно 15 росіян, ще 17 — поранено.

На Вовчанському напрямку бійці бригади "Гарт" завдали вогневого ураження по опорних пунктах росіян. Ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє ОТУ "Харків".

"Артилерія та реактивні системи залпового вогню бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку завдали ворогу уражень по опорних пунктах, окремих вогневих позиціях та місцях зосередження особового складу", — ідеться у повідомленні.

Упродовж трьох днів загалом знищено дві точки зльоту БпЛА противника, склади з боєприпасами та інженерним майном, мінометні та гранатометні позиції. Ліквідовано 15 окупантів, ще 17 — поранено.