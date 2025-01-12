РФ вивели у Чорне та Середземне море ракетоносії, — ВМС

Станом на ранок 12 січня в Чорному морі перебуває один ворожий корабель, якій є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 4 ракет, в Азовському кораблі РФ відсутні.
Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.
У Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря — 8 суден, з них 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 6 суден, з них 1 судно продовжило рух з протоки Босфор.
Зазначено, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.