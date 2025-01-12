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РФ вивели у Чорне та Середземне море ракетоносії, — ВМС

У Чорному морі перебуває один носій "Калібрів".

РФ вивели у Чорне та Середземне море ракетоносії, — ВМС
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Станом на ранок 12 січня в Чорному морі перебуває один ворожий корабель, якій є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 4 ракет, в Азовському кораблі РФ відсутні.

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.

У Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 8 суден, з них 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 6 суден, з них 1 судно продовжило рух з протоки Босфор.

Зазначено, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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