РФ вивели у Чорне та Середземне море ракетоносії, — ВМС

У Чорному морі перебуває один носій "Калібрів".

Станом на ранок 12 січня в Чорному морі перебуває один ворожий корабель, якій є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 4 ракет, в Азовському кораблі РФ відсутні.

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.

У Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря — 8 суден, з них 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 6 суден, з них 1 судно продовжило рух з протоки Босфор.

Зазначено, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.