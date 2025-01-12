Уночі сили ППО знищили 60 з 94 ворожих "Шахедів"

У ніч на 12 січня РФ атакувала Україну 94-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ (РФ).

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.

Станом на 9.00 12 січня відомо про збиття 60-ти ударних БпЛА та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині.

Фото: Повітряні сили

Також, 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).