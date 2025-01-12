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Сили оборони за добу ліквідували 1750 російських загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 808 250 солдатів.

Сили оборони за добу ліквідували 1750 російських загарбників
Фото: Сухопутні війська

За добу Сили оборони ліквідували 1750 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та збили понад 60 БпЛА.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 808 250 (+1750) осіб,
  • танків ‒ 9756 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20289 (+18) од,
  • артилерійських систем – 21839 (+22) од,
  • РСЗВ – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1042 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22021 (+63),
  • крилаті ракети ‒ 3018 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33598 (+64) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3694 (+2)

Дані уточнюються.

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