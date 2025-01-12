Сили оборони за добу ліквідували 1750 російських загарбників

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.25 орієнтовно склали:

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За добу Сили оборони ліквідували 1750 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та збили понад 60 БпЛА.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 808 250 солдатів.

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