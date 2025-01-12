Сили оборони за добу ліквідували 1750 російських загарбників

За добу Сили оборони ліквідували 1750 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та збили понад 60 БпЛА.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 808 250 (+1750) осіб,
- танків ‒ 9756 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20289 (+18) од,
- артилерійських систем – 21839 (+22) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1042 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22021 (+63),
- крилаті ракети ‒ 3018 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33598 (+64) од,
- спеціальна техніка ‒ 3694 (+2)
Дані уточнюються.