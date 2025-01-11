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Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), артилерійські обстріли (12 вибухів), мінометні обстріли (5 вибухів).

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), FPV-дронами (3 вибухи) та скинув ВОГ з БпЛА (11 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано обстріл з танку (11 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Шалигинська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух) та скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

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