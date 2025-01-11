Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), артилерійські обстріли (12 вибухів), мінометні обстріли (5 вибухів).

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), FPV-дронами (3 вибухи) та скинув ВОГ з БпЛА (11 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано обстріл з танку (11 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Шалигинська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух) та скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).