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Deep State: росіяни продовжують наступ у бік Дачного та Янтарного на Покровському напрямку

Розвідгрупи ворога пробують підійти зі сходу до Андріївки.

Deep State: росіяни продовжують наступ у бік Дачного та Янтарного на Покровському напрямку
карта просування окупантів на Донеччині

Російська армія продовжує наступати в бік Дачного та Янтарного.

Про це повідомляють аналітики Deep State.

«Кацапи стирають Дачне, фіксуються рухи ворожої піхоти в районі очисних споруд, які західніше Курахового. Зі ствольної артилерії противник обстрілює переправу між Улаклами та Костянтинополем», - додали аналітики.

Розвідувальні групи росіян також намагаються підійти зі сходу до Андріївки.

  • Генштаб ЗСУ 11 січня повідомляв, що станом на 16.00 висока активність ворога зберігалася на Покровському напрямку. 56 разів розпочиналися бойові зіткнення різної інтенсивності. Ворог атакував в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське; Сили оборони відбили 46 ворожих атак, десять боєзіткнень ще тривали.  
  • Тим часом Сили оборони продовжують уктримувати позиції в межах міста Курахове Донецької області, зокрема в районі ТЕС.
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