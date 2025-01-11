Deep State: росіяни продовжують наступ у бік Дачного та Янтарного на Покровському напрямку

Розвідгрупи ворога пробують підійти зі сходу до Андріївки.

Російська армія продовжує наступати в бік Дачного та Янтарного.

Про це повідомляють аналітики Deep State.

«Кацапи стирають Дачне, фіксуються рухи ворожої піхоти в районі очисних споруд, які західніше Курахового. Зі ствольної артилерії противник обстрілює переправу між Улаклами та Костянтинополем», - додали аналітики.

Розвідувальні групи росіян також намагаються підійти зі сходу до Андріївки.