Deep State: росіяни продовжують наступ у бік Дачного та Янтарного на Покровському напрямку

Російська армія продовжує наступати в бік Дачного та Янтарного.
Про це повідомляють аналітики Deep State.
«Кацапи стирають Дачне, фіксуються рухи ворожої піхоти в районі очисних споруд, які західніше Курахового. Зі ствольної артилерії противник обстрілює переправу між Улаклами та Костянтинополем», - додали аналітики.
Розвідувальні групи росіян також намагаються підійти зі сходу до Андріївки.
- Генштаб ЗСУ 11 січня повідомляв, що станом на 16.00 висока активність ворога зберігалася на Покровському напрямку. 56 разів розпочиналися бойові зіткнення різної інтенсивності. Ворог атакував в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське; Сили оборони відбили 46 ворожих атак, десять боєзіткнень ще тривали.
- Тим часом Сили оборони продовжують уктримувати позиції в межах міста Курахове Донецької області, зокрема в районі ТЕС.