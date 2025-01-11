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Сили оборони: українські війська утримують позиції в межах міста Курахове

В районі міста тривають бої. 

Сили оборони: українські війська утримують позиції в межах міста Курахове
війна з Росією
Фото: Генштаб

Сили оборони продовжують уктримувати позиції в межах міста Курахове Донецької області, зокрема в районі ТЕС.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Напередодні аналітики "Deep State" повідомили, що армія РФ окупувала місто Курахове на Донеччині, а також просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

Ресник ОСУВ "Хортиця" заявив, що українські військові мають позиції в межах Курахового, наразі ворожі війська не окупували місто повністю.

"За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. В тому числі, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати", — розповів речник ОСУВ "Хортиця".

За словами Трегубова, українські війська ще зберігають позиції в межах міста, "про якесь залишення ми говорити не можемо", — уточнює військовий.

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