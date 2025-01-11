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Росіяни атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, є постраждалі

Четверо людей зазнали стресу та поранень через обстріли.

Росіяни атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, є постраждалі
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Російська армія атакувала Нікополь і три громади Дніпропетровської області, унаслідок чого поранень зазнали троє цивільних. Серед них — дитина. 

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Увечері та вночі на Дніпропетровщині працювала ППО. Захисники неба знищили 7 БПЛА", — пише Лисак.

Зокрема, у Самарівському районі внаслідок ворожої атаки зайнялася господарська споруда, але пожежу вже ліквідували. Водночас пошкоджено 3 приватні будинки та легковик. 

Xерез стрес медична допомога знадобилася трьом людям — 10-річному хлопчику та жінкам 30 і 88 років. Її лікарі надали на місці.

Продовжував агресор атакувати Нікопольшину. Застосовував РСЗВ "Град", важку артилерію та дрони-камікадзе. Під ударом були Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади. Унаслідок обстрілів постраждав 40-річний чоловік. Лікується амбулаторно.

Також сталася пожежа, яку рятувальники ліквідували. Пошкоджена інфраструктура, промислове підприємство, приватний будинок, вантажівка, лінія електропередач.

  • Російська армія атакувала ворожим дроном цивільне авто у Приморському Запорізької області. Внаслідок атаки загинула 47-річна жителька села. Ще четверо людей поранені.
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