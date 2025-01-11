На Кіровоградщині через атаку ворожих дронів пошкоджені будинки та електромережі

В Олександрівській громаді Кіровоградської області внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджені будівлі та електромережі.

Про це повідомляє начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"В Олександрівській громаді зафіксовано пошкодження вікон та покрівель в кількох приватних будинках. Зачепило і опору лінії електропередач. Бригада місцевого РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго" вже узялася до відновлення", — ідеться у повідомленні.