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На Кіровоградщині через атаку ворожих дронів пошкоджені будинки та електромережі

РФ атакувала вночі Кіровоградську область.

На Кіровоградщині через атаку ворожих дронів пошкоджені будинки та електромережі
Фото: Сили оборони Півдня

В Олександрівській громаді Кіровоградської області внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджені будівлі та електромережі.

Про це повідомляє начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"В Олександрівській громаді зафіксовано пошкодження вікон та покрівель в кількох приватних будинках. Зачепило і опору лінії електропередач. Бригада місцевого РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго" вже узялася до відновлення", — ідеться у повідомленні.

  • Російська армія посилила обстріли прикордоння України ударними БпЛА типу "Герань" та "Шахед". Ворожі війська використовують ствольну артилерію та міномети, якими намагаються вздовж всієї смуги кордону тримати в напрузі місцеве населення.
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