Сили оборони ліквідували близько 806 500 від початку повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сили оборони ліквідували близько 806 500 російських солдатів.
Про це ідеться у зведенні Гештабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 806 500 (+1570) осіб,
- танків ‒ 9751 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20271 (+18) од,
- артилерійських систем – 21817 (+28) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1042 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21958 (+74),
- крилаті ракети ‒ 3017 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33534 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 3692 (+3)
Дані уточнюються.