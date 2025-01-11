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Сили оборони ліквідували близько 806 500 від початку повномасштабного вторгнення

Також знищено 10 російських танків, понад 70 БпЛА та 3 одиниці спецтехніки.

Сили оборони ліквідували близько 806 500 від початку повномасштабного вторгнення
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сили оборони ліквідували близько 806 500 російських солдатів.

Про це ідеться у зведенні Гештабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 806 500 (+1570) осіб,
  • танків ‒ 9751 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20271 (+18) од,
  • артилерійських систем – 21817 (+28) од,
  • РСЗВ – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1042 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21958 (+74),
  • крилаті ракети ‒ 3017 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33534 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3692 (+3)

Дані уточнюються.

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