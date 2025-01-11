Сили оборони ліквідували близько 806 500 від початку повномасштабного вторгнення

Також знищено 10 російських танків, понад 70 БпЛА та 3 одиниці спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сили оборони ліквідували близько 806 500 російських солдатів.

Про це ідеться у зведенні Гештабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 806 500 (+1570) осіб,

танків ‒ 9751 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 20271 (+18) од,

артилерійських систем – 21817 (+28) од,

РСЗВ – 1260 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1042 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21958 (+74),

крилаті ракети ‒ 3017 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 33534 (+61) од,

спеціальна техніка ‒ 3692 (+3)

Дані уточнюються.