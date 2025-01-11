Мінцифри заявило про повернення в "Дію" автоматичного відкриття ФОП

Міністерство цифрової трансформації повідомило про повернення до порталу цифрових послуг "Дія" функції автоматичного оформлення статусу фізичної особи-підприємця.

Очільник урядового відомства Михайло Федоров на своїй сторінці у Telegram розповів, що відкриття ФОП вже знову працює і є "найшвидшим у світі способом розпочати бізнес онлайн". Віцепрем'єр порівняв простоту сервісу з викликом таксі та нагадав, що він повністю автоматизований та не залучає до процесу людину - система сама опрацьовує заявку та видає результат.

"Дія" припинила надання близько 20 різноманітних послуг після того, як єдині державні реєстри Міністерства юстиції зазнали найбільш масованої російської кібератаки. Наразі спеціалісти поступово відновлюють дані та повертають функціонал.