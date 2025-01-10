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Поліція: встановлено всіх учасників відео з перекриттям дороги за участю неповнолітніх

Один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики.

Поліція: встановлено всіх учасників відео з перекриттям дороги за участю неповнолітніх
Поліція Києва встановила усіх учасників відео за участю неповнолітніх
Фото: Поліція Києва

Поліція Києва встановила всіх учасників відео за участю неповнолітніх, яке сьогодні поширили в соцмережах. 

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

“Один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік”, - зазначили в поліції.

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Правоохоронці зазначили, що з неповнолітніми та їх батьками вже спілкуються ювенальні поліцейські. Правову оцінку діям кожного з шести фігурантів нададуть після завершення перевірки.

На відео, яке було поширено в соцмережах, компанія молодиків перекриває рух на вулицях Києва, також вони слухають російську музику. 

Поліція Києва встановила усіх учасників відео за участю неповнолітніх
Фото: Поліція Києва
Поліція Києва встановила усіх учасників відео за участю неповнолітніх

Поліція Києва встановила усіх учасників відео за участю неповнолітніх
Фото: Поліція Києва
Поліція Києва встановила усіх учасників відео за участю неповнолітніх

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