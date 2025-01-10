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З України намагались вивезти шолом пожежника 30-х років минулого століття

Пожежну каску відправили з Києва до Шотландії.

З України намагались вивезти шолом пожежника 30-х років минулого століття
З України намагались вивезти шолом пожежника 30-х років минулого століття
Фото: Київська митниця

Київські митники не дозволили вивезти зі столиці до Шотландії шолом пожежника 30-х років минулого століття, який має культурну та історичну цінність.

Про це повідомила пресслужба Київської митниці.

“Дещо кіношний на вигляд металевий головний убор, виявлений при митному огляді, мав явні ознаки старовини, тому митники віддали його на експертизу для встановлення належності знахідки до культурних цінностей”, - йдеться у повідомленні.

Фахівці Національного музею історії України встановили, що металева каска - це шолом пожежного зразка 1923 року. 

Цей шолом виготовлявся на заводі протипожежного обладнання Державного тресту петроградських заводів масового виробництва “Тремасс”. 

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Цей шолом був випущений у період 1936-1941 рр і використовувався у СРСР до початку 1960-х років.  

Цей шолом не піддавався реставрації, має оригінальний підшоломник, це придає йому додаткову цінність. Він належить до рідкісних збережених зразків форменого одягу службовців та робітників пожежних організацій СРСР. 

Колекціонери мають високу зацікавленість у цьому шолому, який має культурну та історичну цінність

Оскільки митникам не надали дозвільних документів на вивезення шолому, предмет вилучили.

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