Алек Болдуїн подав до суду на прокурорів у справі про стрілянину на фільмуванні “Іржі”

Він заявляє про “зловмисне” переслідування актора за стрілянину і що прокурори “навмисно неправильно поводилися з доказами”.

Американський актор Алек Болдуїн подав до суду на прокурорів та чиновників офісу шерифа у справі про смертельну стрілянину на зніманні фільму “Іржа”, внаслідок якої загинула українська операторка Галина Гатчінс, пише DW.

Болдуїн заявляє про його “зловмисне” переслідування за стрілянину і що прокурори “навмисно неправильно поводилися з доказами”. Це слідує за судовими суперечками навколо причетності актора до смерті Гатчінс.

Деталі позову

Актор подав цивільний позов у четвер до окружного суду Санта-Фе у штаті Нью-Мексико, де суддя відхилив справу про ненавмисне вбивство проти Болдуїна внаслідок смерті Гатчінс.

У позові, поданому Болдуїном, йдеться про наклеп і про те, що прокурори та слідчі навмисно неправильно поводилися з доказами під час розслідування.

“Обвинувачені на кожному кроці намагалися зробити Болдуїна цапом-відбувайлом за дії та бездіяльність інших, незалежно від доказів чи закону”, ‒ йдеться в позові. У документі також зазначено, що прокурори та слідчі переслідували Болдуїна через професійну або політичну вигоду.

Серед відповідачів, зазначених у позові, ‒ спеціальний прокурор Карі Морріссі та окружний прокурор Санта-Фе Мері Кармак-Алтвіс, а також троє слідчих з офісу шерифа округу Санта-Фе та ради уповноважених округу.

Передісторія стрілянини у фільмі “Іржа”

Операторка Галина Гатчінс померла невдовзі після поранення під час зйомок фільму “Іржа” у жовтні 2021 року на ранчо на околиці Санта-Фе.

Смерть Гатчінс вразила Голлівуд і викликала заклики до перегляду правил безпеки використання вогнепальної зброї на знімальних майданчиках.

Болдуїн, який був провідним актором та співпродюсером фільму, направив пістолет на Гатчінс і він вистрілив. Болдуїн сказав, що він відвів курок, але не спустив його, а револьвер вистрілив.

Справу, відкриту проти Болдуїна, закрили після того, як стало відомо, що в березні чоловік приніс боєприпаси в офіс шерифа округу Санта-Фе, заявивши, що вони можуть бути пов'язані із вбивством Гатчінс.