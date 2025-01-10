Пожежа у Лос-Анджелесі забрала життя п'яти людей
Пожежа у Лос-Анджелесі забрала життя п'яти людей
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)
Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
Лісова пожежа у Лос-Анджелесі швидко поширюється, вогонь не вдається локалізувати
Лісова пожежа у Лос-Анджелесі швидко поширюється, вогонь не вдається локалізувати
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
ГоловнаКультура

Алек Болдуїн подав до суду на прокурорів у справі про стрілянину на фільмуванні “Іржі”

Він заявляє про “зловмисне” переслідування актора за стрілянину і що прокурори “навмисно неправильно поводилися з доказами”.

Алек Болдуїн подав до суду на прокурорів у справі про стрілянину на фільмуванні “Іржі”
Фото: EPA/UPG

Американський актор Алек Болдуїн подав до суду на прокурорів та чиновників офісу шерифа у справі про смертельну стрілянину на зніманні фільму “Іржа”, внаслідок якої загинула українська операторка Галина Гатчінс, пише DW.

Болдуїн заявляє про його “зловмисне” переслідування за стрілянину і що прокурори “навмисно неправильно поводилися з доказами”. Це слідує за судовими суперечками навколо причетності актора до смерті Гатчінс.

Деталі позову

Актор подав цивільний позов у четвер до окружного суду Санта-Фе у штаті Нью-Мексико, де суддя відхилив справу про ненавмисне вбивство проти Болдуїна внаслідок смерті Гатчінс.

У позові, поданому Болдуїном, йдеться про наклеп і про те, що прокурори та слідчі навмисно неправильно поводилися з доказами під час розслідування.

“Обвинувачені на кожному кроці намагалися зробити Болдуїна цапом-відбувайлом за дії та бездіяльність інших, незалежно від доказів чи закону”, ‒ йдеться в позові. У документі також зазначено, що прокурори та слідчі переслідували Болдуїна через професійну або політичну вигоду.

Серед відповідачів, зазначених у позові, ‒ спеціальний прокурор Карі Морріссі та окружний прокурор Санта-Фе Мері Кармак-Алтвіс, а також троє слідчих з офісу шерифа округу Санта-Фе та ради уповноважених округу.

Передісторія стрілянини у фільмі “Іржа”

Операторка Галина Гатчінс померла невдовзі після поранення під час зйомок фільму “Іржа” у жовтні 2021 року на ранчо на околиці Санта-Фе.

Смерть Гатчінс вразила Голлівуд і викликала заклики до перегляду правил безпеки використання вогнепальної зброї на знімальних майданчиках.

Болдуїн, який був провідним актором та співпродюсером фільму, направив пістолет на Гатчінс і він вистрілив. Болдуїн сказав, що він відвів курок, але не спустив його, а револьвер вистрілив.

Справу, відкриту проти Болдуїна, закрили після того, як стало відомо, що в березні чоловік приніс боєприпаси в офіс шерифа округу Санта-Фе, заявивши, що вони можуть бути пов'язані із вбивством Гатчінс.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies