Російського письменника Пєлєвіна внесли до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення внесла до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, російського прозаїка та поета Олександра Пєлєвіна.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

"Своїми публічними антиукраїнськими заявами та іншими діями письменник підтримує агресію Росії проти України та окупацію українських територій, заперечує і ставить під сумнів суверенітет або територіальну цілісність нашої держави, визнаний факт агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається у рішенні Національної ради, Пєлєвін:

розпалює ненависть та ворожнечу проти українського народу;

не визнає фактів вчинення воєнних злочинів на території України службовцями збройних сил РФ, інших органів та формувань;

бере активну участь в антиукраїнських заходах держави-окупанта, спрямованих на виправдання й легітимізацію агресії і окупації українських територій, популяризацію вищого керівництва та органів держави-агресора, їх посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються Росією;

висловлює образи на адресу західних партнерів України.

Пєлєвін є одним із найвідоміших представників Z-поезії (літературний рух у Росії, що розпочався з часу повномасштабного вторгнення). Він був головним редактором інтернет-проєкту "Луна. Инфо", працював журналістом у редакції газети «Деловой Петербург», публікується на блог-платформі "Живой Журнал", порталі "Стихи.ру", у своєму пабліку ВКонтакте та на порталі "Сетевая словесность".

У своїх творах Пєлєвін закликав росіян "помирати на чужині", виправдовуючи це пропагандистськими наративами про "бандерівців".

Після 2014 року він неодноразово висловлювався на підтримку терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" у своїх соцмережах, відвідував окуповані українські міста та змушував українців слухати пропагандистську літературу. У січні 2019 року він був внесений до бази сайту "Миротворець".