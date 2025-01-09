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ДБР затримало номінального власника онлайн-казино, підозрюваного у відмиванні російських грошей

Реальними власниками цієї комерційної структури є росіяни.

ДБР затримало номінального власника онлайн-казино, підозрюваного у відмиванні російських грошей

Детективи Державного бюро розслідувань затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP". Реальними власниками цієї комерційної структури є росіяни.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство з’ясувало, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що він тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де зустрічався з громадянами РФ - реальними власниками онлайн-казино.

У  межах розслідування правоохоронці виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору. Зокрема, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.

У межах слідства також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на окупованій території Луганщині. 

"Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України. До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах", - зазначили в ДБР.

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