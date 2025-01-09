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У 2024 році мовному омбудсмену надійшло на 37% менше скарг, ніж роком раніше

Найбільше порушень стосувалися відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів.

У 2024 році мовному омбудсмену надійшло на 37% менше скарг, ніж роком раніше
Тарас Кремінь
Фото: Сергій Нужненко

У 2024 році на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 2314 звернень громадян про порушення Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, повідомив Тарас Кремінь. 

Це на 37% менше, ніж у 2023 (3692), на 19% менше, ніж у 2022 (2846) роках.

“Хоч і зменшилась кількість звернень, але це – не про зниження уваги громадян до мовних прав, а про поступове покращення мовної ситуації в Україні. Зважаючи на виявлені факти порушень у сфері інтернету, обслуговуванні та вивісках, кількість накладених на порушників санкцій зростає”, – зазначив Тарас Кремінь.

Найбільше порушень стосувалися:

  • відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів - 671;
  • обслуговування - 367;
  • мови зовнішньої реклами та вивісок - 325;
  • сфери освіти - 165;
  • інформації про товари та послуги - 131;
  • сфери охорони здоров’я - 109;
  • сфери медіа - 91. 

Також протягом 2024 року до Уповноваженого звернулося 54 громадянина з проханням надати роз’яснення щодо норм і положень мовного законодавства. Зокрема, це стосувалося правил використання української мови в офіційних документах, у сфері обслуговування, освіти, медіа, а також правопису.

“Левова частка скарг ( 29% або 671 скарга) - щодо відсутності української версії веб-сайтів або завантаження за замовчуванням російськомовної версії за наявності українськомовної. Хоча, якщо порівнювати з 2023 роком, то кількість звернень громадян щодо порушень у сфері інтернету зменшилась:  у 2023 надійшло 992 таких скарги”, - зазначив Тарас Кремінь. 

До Уповноваженого продовжують надходити скарги громадян щодо порушення мовного Закону як депутатами місцевих рад, так і посадовими особами місцевого самоврядування. У 2024 році маємо таких 72 скарги (3%). Зокрема, вони стосувалися недотримання мовного режиму в офіційному спілкуванні, а також публічних виступів або коментарів для медіа.

Регіональна мовна політика потребує більшої уваги з боку органів влади. Найбільше повідомлень громадян стосувалися порушення законодавства про державну мову у місті Київ (902), а також Одеській (429), Харківській (191), Дніпропетровській (177), Київській (96), Запорізькій (50), Миколаївській (44), Полтавській (36), Львівській (34), Чернігівській (30), Житомирській (29) областях. 

Уповноважений підкреслив, що проблеми з дотриманням закону існують по всій Україні, але найбільше - в столиці та великих містах. 

“Це вказує на необхідність посилення контролю за його виконанням Закону. Саме тому місцева влада повинна бути максимально дієвою. Нагадаю, що в Києві, з якого надійшло 39% (а у 2023 році - 36%) від загальної кількості звернень, досі немає повноцінної мовної програми!”, - наголосив Тарас Кремінь. 

З метою усунення порушення закону Уповноважений вживає заходи реагування, у т. ч. здійснює державний контроль, попереджує та штрафує порушників, як це передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. Про ці результати Тарас Кремінь пообіцяв інформувати додатково.

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