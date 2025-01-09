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Посадовець Держпродспоживслужби вимагав за оформлення морепродуктів гроші або "подяку" у вигляді риби

За 400 доларів США за кожну машину або за рибу підозрюваний обіцяв забезпечити швидке митне оформлення продуктів.

Посадовець Держпродспоживслужби вимагав за оформлення морепродуктів гроші або "подяку" у вигляді риби
Фото: Київська прокуратура

Повідомлено про підозру першому заступнику начальника Північного міжрегіонального ГУ Державної служби з питань безпечності харчових продуктів за фактом вимагання та одержання хабаря.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до посадовця звернувся підприємець, який возить до України рибу та морепродукти, щоб уточнити питання розмитнення цих товарів. 

"На це йому повідомили про можливі проблеми в оформленні необхідних документів. Однак за 400 доларів США за кожну машину або за «подяку» у вигляді риби підозрюваний пообіцяв забезпечити швидке митне оформлення продуктів. Зрештою зійшлися на тому, що краще розраховуватися грошима", - розповіли в прокуратурі.

Під час розслідування задокументовано неодноразове отримання посадовцем грошей за "допомогу" в розмитнені автомобілів з рибою та морепродуктами. 

Наразі його затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання 1200 доларів. Гроші чоловік кожного разу просив покласти під книжку на його столі.

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