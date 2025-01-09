Над Черкащиною вночі збили 5 безпілотників, пошкоджено десять будинків та магазин

Над Черкащиною вночі збили 5 безпілотників, внаслідок чого було пошкоджено десять будинків та магазин.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Ігор Табурець.

“Знову тривожна ніч на Черкащині. Через ворожі дрони в нашому небі. За попередніми даними, в межах області знищено 5 російських БпЛА. Повсюди минулось без потерпілих. Однак у Черкаському районі уламками пошкоджено вікна десятка житлових будинків, магазину, а також автомобіль”, – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що обстеження території триває.

Зазначимо, загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 70 ударних дронів, ППО збила 46 із них. ППО працювала у 9 областях України.