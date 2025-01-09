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На фронті за добу відбулося 192 бої, майже половина з них – на Курщині та Покровському напрямку

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі населеного пункту Біла Гора.

На фронті за добу відбулося 192 бої, майже половина з них – на Курщині та Покровському напрямку
Війна в Україні
Фото: Генштаб

Розпочалась тисяча п’ятдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 192 бойових зіткнення. 

Як зазначили у Генштабі, ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи їм значних втрат.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 35 авіаційних ударів, скинувши 62 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 144 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2333 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Андріївка, Никифорівка, Васюківка, Маркове, Новоторецьке, Гродівка, Покровськ, Велика Новосілка, Комар, Новопіль, Лук’янівське, Степногірськ, Запоріжжя, Темирівка, Новопавлівка, Новоандріївка та Бургунка.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, пункт управління БпЛА, два склади та сім інших важливих об’єктів противника.

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів.

На Сіверському напрямку впродовж доби ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбиті українськими підрозділами.   

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік населених пунктів Торецьк та Диліївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 38 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового.

На Времівському напрямку противник здійснив 16 штурмів наших позицій в районах Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три штурмові дії ворога на Придніпровському напрямку.

В Курській області українські оборонці відбили 48 атак загарбників, боєзіткнення не припиняються. На інших напрямках минулої доби агресор активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

  • Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 16 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 86 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 автомобілів та п’ять одиниць спецтехніки окупантів.
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