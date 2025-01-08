Головне за cереду, 8 січня: 13 загиблих унаслідок авіаудару по Запоріжжю, 166 боєзіткнень, обстріл Степногірська

Бойові дії на Донеччині, 166 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1050-й день повномасштабної війни.

У середу, 8 січня, російська армія завдала авіаудару по Запоріжжю.

За оновленими даними, внаслідок ворожого удару загинуло 13 осіб.

Постраждали 63 людини, серед них – 13-річна дівчинка. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості, розповів голова ОВА Іван Федоров.

Пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та 3-х автомобілей уже ліквідували.

Загалом пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автомобілей та трамвай. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Відомо, що ворог вдарив по місту авіабомбами. Зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутне таксі з пасажирами. Пошкоджено автомобілі, припарковані поряд.

9 січня у Запорізькій області буде оголошено день жалоби у зв'язку з авіаударами РФ 8 січня, внаслідок яких загинули 13 мирних жителів.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що після атаки до лікарень по допомогу звернулося вже щонайменше 80 осіб.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 січня відбулося 166 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Курахівському напрямку (32). Ще по 27 боєзіткнень відбулось на Покровському напрямку і на Курщині.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 січня – в новині.

Генштаб також інформує, що 8 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у місті Харцизьк Донецької області.

У Генштабі зазначають, що російські війська використовували будівлю у Харцизьку для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового.

"Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб", — зазначають у Генштабі.

Унаслідок ворожої атаки по Степногірську Запорізької області четверо людей опинилися під завалами будинку.

За оновленою інформацією Запорізької ОВА, у Степногірську завершена пошуково-рятувальна операція. Внаслідок ворожих ударів під завалами будинку опинилися чотири людини. Одного чоловіка і одну жінку врятували. Вони зараз у лікарні. Ще дві жінки загинули, їхні тіла дістали з-під завалів.

Слідчий відділ Печерського райуправління поліції міста Києва закрив кримінальне провадження у справі про спалення клобуків (головні убори, які носять священники митрополичого сану) на могилі Блаженнішого Володимира у Києво-Печерській Лаврі.

Як зазначає видання “Україна молода”, рішення слідча ухвалила ще у листопаді 2024 року через “відсутність у діянні складу кримінального злочину”.

Як вдалося дізнатися LB.ua, представник заявника (ГО «Фонд пам’яті блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира», який представляє митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко) оскаржив рішення слідчого відділу - і судове засідання у цій справі заплановане у Печерському суді на 27 січня.

Окрім того, митрополит Драбинко звернувся до Офісу президента та президента України Володимира Зеленського, оскільки вбачає у цій справі, а також у справі про своє викрадення та незаконне утримання протягом 160 діб, у якій фігурує екснардеп Вадим Новінський і яка розслідується вже 10 років, політичний тиск.

Докладніше – в новині.

Сьогодні, 8 січня, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля викликали до Верховної Ради. Про це повідомляє низка нардепів.

“Викликали Шмигаля в Верховну Раду! Рада підтримала мою пропозицію! Послухаємо, чому досі немає демобілізаційного законопроєкту”, – написав Олексій Гончаренко.

Нардеп Ярослав Железняк додав, що закон про демобілізацію мав ініціювати уряд згідно із законом про мобілізацію.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!