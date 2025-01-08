Росіяни поранили за день 5 мешканців Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 8 січня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 89 вибухів.

Середино-Будську громаду росіяни атакували мінометами та дронами, поранено трьох цивільних осіб, пошкоджено приватне домоволодіння, приватний будинок та автомобіль.

Ще двоє цивільних отримали поранення внаслідок удару дроном по Юнаківській громаді, також було пошкоджено автомобіль.

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, дронами та артилерії.

Миропільську громаду армія РФ атакувала з артилерії, мінометів та КАБом.

По Білопільській, Есманьській та Зноб-Новгородській громаді загарбники вдарили дронами, а по Шалигинській - мінометами.

Також мінометами та дронами російські військові били по Краснопільській громаді.