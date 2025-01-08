Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили за день 5 мешканців Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області.

Росіяни поранили за день 5 мешканців Сумщини
Росіяни поранили за день 5 мешканців Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 8 січня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 89 вибухів. 

Середино-Будську громаду росіяни атакували мінометами та дронами, поранено трьох цивільних осіб, пошкоджено приватне домоволодіння, приватний будинок та автомобіль. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Ще двоє цивільних отримали поранення внаслідок удару дроном по Юнаківській громаді, також було пошкоджено автомобіль.

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, дронами та артилерії.

Миропільську громаду армія РФ атакувала з артилерії, мінометів та КАБом.

По Білопільській, Есманьській та Зноб-Новгородській громаді загарбники вдарили дронами, а по Шалигинській - мінометами. 

Також мінометами та дронами російські військові били по Краснопільській громаді.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies