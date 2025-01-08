Спецпредставник США: Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення Путіну і Зеленському

Обраному президентові США Дональду Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну «у короткостроковій перспективі».

Таку думку висловив в інтервʼю Fox News обраний Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог, передає «Європейська правда».

Також Келог ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації Трампа спробувати знайти вирішення війни в Україні, бо вони обоє розуміють, що у них «мало часу» для пошуку рішення.

«Людям потрібно розуміти: він не намагається щось дати Путіну чи росіянами, він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно», – сказав спецпредставник.

Також Келог вважає, що «найбільшою помилкою» Джозефа Байдена була відмова говорити з російським диктатором після 2022 року, тоді як Трамп налаштований це зробити.

«Я хотів би поставити мету, як на особистому, так і на професійному рівні, я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів», – сказав Келог.