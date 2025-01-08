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На запит Литви Google видалив 201 заблокований сайт із російськими телеканалами

Раніше Google теж видаляв сайти на запит литовської сторони за порушення авторських прав.

На запит Литви Google видалив 201 заблокований сайт із російськими телеканалами
Логотип компанії Google у США
Фото: EPA/UPG

З пошукової системи Google видалили 201 заблокований сайт, на яких розміщувалися російські телепрограми, занесені до санкційного списку ЄС.

Про це повідомила Литовська комісія з радіо і телебачення, яка подала офіційний запит до Google, передає LRT.

 «Це означає, що якщо користувач спробує зайти на заблокований сайт, ввівши його адресу в рядок пошуку Google, сайт не з'явиться в результатах», - уточнили в комісії.

Це не перший випадок співпраці литовського регулятора із американською корпорацією. Раніше Google теж видаляв сайти за запитом литовської сторони за порушення авторських прав.

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