На запит Литви Google видалив 201 заблокований сайт із російськими телеканалами

З пошукової системи Google видалили 201 заблокований сайт, на яких розміщувалися російські телепрограми, занесені до санкційного списку ЄС.
Про це повідомила Литовська комісія з радіо і телебачення, яка подала офіційний запит до Google, передає LRT.
«Це означає, що якщо користувач спробує зайти на заблокований сайт, ввівши його адресу в рядок пошуку Google, сайт не з'явиться в результатах», - уточнили в комісії.
Це не перший випадок співпраці литовського регулятора із американською корпорацією. Раніше Google теж видаляв сайти за запитом литовської сторони за порушення авторських прав.
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