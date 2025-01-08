Шмигаль і глава ОБСЄ обговорили боротьбу із тіньовим флотом Росії і санкції

Зокрема, зосередилися на питанні санкцій проти ядерної галузі країни-агресора.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із чинною головою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен.

За словами Шмигаля, говорили про координацію зусиль для боротьби з тіньовим флотом РФ і, зокрема, запровадження санкцій проти ядерної галузі країни-агресора.

Шмигаль також подякував Фінляндії за організацію конференції, присвяченої восьмому пункту української формули миру «Екологічна безпека», за ініціювання створення Коаліції цивільного захисту.