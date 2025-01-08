Шмигаль і глава ОБСЄ обговорили боротьбу із тіньовим флотом Росії і санкції

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із чинною головою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен.
За словами Шмигаля, говорили про координацію зусиль для боротьби з тіньовим флотом РФ і, зокрема, запровадження санкцій проти ядерної галузі країни-агресора.
Шмигаль також подякував Фінляндії за організацію конференції, присвяченої восьмому пункту української формули миру «Екологічна безпека», за ініціювання створення Коаліції цивільного захисту.
- Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити санкції проти танкерів, які перевозять російську нафту, що продається за вищою встановленої Заходом граничної ціни у 60 доларів США за барель.
- Тим часом країни "Великої сімки" вивчають способи посилення цінового обмеження на російську нафту, аби більш ефективно обмежити можливості Москви фінансувати війну проти України. Один із варіантів – повна заборона на переробку російської сирої нафти або ж зниження цінового порогу з нинішніх 60 доларів до 40 доларів за барель.
- Перед цим у останньому, 15-му пакеті санкцій Єврорада націлилася на тіньовий флот Путіна. Ці обмеження послаблюють російський військово-промисловий комплекс.