Російська армія знову атакувала дронами прикордоння Сумщини

Росіяни знову атакували дронами прикордоння Сумської області. Унаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

Відомо, що 8 січня російська армія вдруге за день обстріляла цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади Шосткинського району. Унаслідок атаки поранень зазнали 55-річний чоловік та його 28-річний син, які перебували у власному будинку.

Також, за інформацією відомства, до трьох зросла кількість поранених унаслідок атаки дронів на м. Середина-Буда о 12:30 — окрім 52-річної жінки та 57-річного чоловіка за медичною допомогою також звернулась 71-річна пенсіонерка.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).