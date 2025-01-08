Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кремль заборонить українцям одружуватися на тимчасово окупованих територіях

Забороною на шлюби між українцями на ТОТ росіяни намагаються асимілювати населення.

Кремль заборонить українцям одружуватися на тимчасово окупованих територіях
Фото: Центр національного спротиву

Кремль продовжує політику асиміляції українців на тимчасово окупованих територіях. Цього разу жителяям на ТОТ заборонять одружуватися. 

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Кремль пробив чергове дно у своєму намаганні повністю асимілювати населення тимчасово окупованих територій України.  З 5 лютого українцям, які не отримали російський паспорт та не змінили громадянство, не можна буде узаконити свої стосунки", — інформує спротив. 

Також, відповідно до нових окупаційних норм закону "Про правове становище іноземних громадян у рф", з 2025 року до іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування  в РФ (тимчасово окуповані території України у тому числі), ворог буде застосовувати режим депортації.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies