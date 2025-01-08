Кремль заборонить українцям одружуватися на тимчасово окупованих територіях

Кремль продовжує політику асиміляції українців на тимчасово окупованих територіях. Цього разу жителяям на ТОТ заборонять одружуватися.
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Кремль пробив чергове дно у своєму намаганні повністю асимілювати населення тимчасово окупованих територій України. З 5 лютого українцям, які не отримали російський паспорт та не змінили громадянство, не можна буде узаконити свої стосунки", — інформує спротив.
Також, відповідно до нових окупаційних норм закону "Про правове становище іноземних громадян у рф", з 2025 року до іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування в РФ (тимчасово окуповані території України у тому числі), ворог буде застосовувати режим депортації.
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни знищили українську літературу в бібліотеках.