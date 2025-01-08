Дубінського та його експомічника судитимуть у справі про незаконне переправлення осіб через кордон

Розслідуванням встановлено, що народний обранець двічі організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини – у 2022 та 2023 роках.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Матеріали справи вказують на те, що йдеться про Олександра Дубінського.

Розслідуванням встановлено, що народний обранець разом з колишнім помічником, який працює головою громадської організації, у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Він виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пунктів пропуску.

Як підставу для перетину державного кордону чоловік надав документи, внесені в систему «Шлях». Дозвіл на виїзд за межі України було отримано на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації.

Сам «родич» після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні та жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював. Він повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту.

У 2023 році обвинувачені за тих самих умов повторно організували незаконний виїзд цього ж «родича» за кордон як водія волонтера. Хоча достеменно знали, що під час попереднього виїзду за кордон чоловік не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги.

Як і раніше родич співмешканки народного обранця виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів, за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання громадської організації.

Чоловік за вказівкою народного обранця мав прибути до м. Кишинів та чекати подальших інструкцій щодо перегону приватного автомобіля нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до м. Відень Австрія.

«Родич» вдруге скористався розробленою нардепом та його спільником схемою, після чого вже не повертався в Україну.