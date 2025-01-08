Головне за ніч та ранок середи, 8 січня: 176 боєзіткнень, атаки на Торецьк, вибухи в Енгельсі

Нічна повітряна атака, 176 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибори Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 176 боїв, ворог 9 разів атакував Торецьк.

Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Покровському напрямку минулої доби наші захисники зупинили 41 штурм агресора в районах Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Котлиного, Нововасилівки, Надіївки.

Триває операція в Курській області. Там минулої доби відбулось 32 боєзіткнення, ворожа артилерія завдала 146 обстрілів по населених пунктах та позиціях наших військ, зокрема, шість – із реактивних систем залпового вогню.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1660 окупантів, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 801 670 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 8 січня ворог атакував 64-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Як повідомили у Повітряних силах, росіяни запустили безпілотники із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 41-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії, один – в Білорусь.

Участь в онлайн-голосуванні за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони взяли 101 215 громадян України, повідомила пресслужба Міноборони.

“Попри DDoS-атаку, технічна команда захистила процес голосування. Спроби вплинути на перебіг конкурсу були зупинені. Саме через такі атаки на українську IT-інфраструктуру голосування було доступне виключно для користувачів українських мереж”, – йдеться у повідомленні.

“Особливу увагу приділили забезпеченню можливості голосування для військових на фронті. Завдяки доступу до сайту через термінали Starlink та технічному супроводу захисники й захисниці також змогли взяти участь у виборах складу антикорупційної ради”, – запевнили в Міноборони.

Результати онлайн-голосування будуть офіційно оприлюднені протягом 5 робочих днів.

Неофіційні підсумки – в новині.

Уночі в мережі поширювалися фото та відео масштабної пожежі у російському місті Енгельс, аеродром якого окупанти використовують для спорядження стратегічних бомбардувальників, що запускають по Україні крилаті ракети X-101.

За попередньою інформацією, займання у Саратовській області стало наслідком успішної роботи ударних безпілотників. Місцеві жителі повідомили про понад два десятки вибухів.

Згодом у Генштабі підтвердили атаку російської нафтобази "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області, яка забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.

Під час великої пресконференції після затвердження результатів президентських виборів у США Дональд Трамп відмовився пообіцяти, що для вирішення територіальних питань він не буде застосовувати економічні засоби тиску чи навіть військову міць.

Як пише видання Politico, йдеться про бажання республіканця отримати контроль над островом Гренландія та Панамським каналом. На пряме питання, чи готовий для цього президент вдатися навіть до вторгнення, Трамп відповів, що "не скажу «ні»", бо може так скластися, що ситуація потребуватиме дій".

Політик повторив свої тези про те, що Гренландія потрібна США "для національної безпеки" і навіть висловив сумнів, що Данія "має на неї юридичні права", а також заявив, що Панамським каналом "керують китайці, хоча ми віддавали його Панамі, а він має життєво важливе значення для нашої країни".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!