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Сили оборони знищили за добу 1660 окупантів

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 801 670 солдатів. 

Сили оборони знищили за добу 1660 окупантів
війна з росією
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Сили оборони знищили 1660 окупантів, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це йдеться у звіті Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 801 670 (+1660) осіб,
  • танків ‒ 9714 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20205 (+16) од,
  • артилерійських систем – 21729 (+19) од,
  • РСЗВ – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1038 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня  – 21727 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 3014 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33307 (+81) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3681 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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