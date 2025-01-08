Сили оборони знищили за добу 1660 окупантів

Упродовж доби Сили оборони знищили 1660 окупантів, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 801 670 (+1660) осіб,
- танків ‒ 9714 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20205 (+16) од,
- артилерійських систем – 21729 (+19) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1038 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21727 (+19),
- крилаті ракети ‒ 3014 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33307 (+81) од,
- спеціальна техніка ‒ 3681 (+0).
Дані уточнюються.