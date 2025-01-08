Пентагон: Рамштайн-25 визначить потреби України до 2027 року

Міністерство оборони Сполучених Штатів на своєму сайті повідомило, що 25-та зустріч Контактної групи щодо допомоги Україні у форматі "Рамштайн" розгляне питання обороноздатності нашої держави на період аж до 2027 року.

Лідери восьми коаліцій, які об'єднують близько 50 країн, представлять "дорожні мапи", що мають окреслити перспективи розвитку сил стримування у таких аспектах як повітряні сили, бронетехніка, артилерія, розмінування, використання дронів, протиповітряна та протиракетна оборона, інформаційні технології та безпека мореплавства.

Для очільника Пентагону Ллойда Остіна це буде останнє засідання на посаді міністра оборони США, проте він, як запевняють у відомстві, переконаний у продовженні роботи формату "Рамштайн" вже за нової адміністрації - завдяки багатосторонній співпраці та "залученості, можливостям, досвіду та надзвичайній вірі у досягнення мети з боку європейських партнерів".