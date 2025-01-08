Прикордонники виявили велику партію контрабандних iPhone

На кордоні з Польщею прикордонники разом із митниками виявили 424 контрабандних iPhone.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Контрабандні iPhone 16 Pro та Pro Max були приховані під обшивкою мікроавтобуса Mercedes.

Водій, що прямував до України з Польщі, обрав “зелений коридор” в пункті пропуску “Угринів”.

Телефони попередньо оцінили у 500 тис. доларів. Митники вилучили незадекларований товар.