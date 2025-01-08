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Прикордонники виявили велику партію контрабандних iPhone

Вартість контрабанди складає близько 500 тис. доларів.

Прикордонники виявили велику партію контрабандних iPhone
Прикордонники виявили велику партію контрабандних iPhone
Фото: Пресслужба ДПСУ

На кордоні з Польщею прикордонники разом із митниками виявили 424 контрабандних iPhone.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Контрабандні iPhone 16 Pro та Pro Max були приховані під обшивкою мікроавтобуса Mercedes.

Водій, що прямував до України з Польщі, обрав “зелений коридор” в пункті пропуску “Угринів”.

Support LB.ua

Телефони попередньо оцінили у 500 тис. доларів. Митники вилучили незадекларований товар.

  • Співробітники ДПСУ виявили 1,5 кг контрабандного золота у пункті пропуску “Нижанковичі” у Львівській області, орієнтовна вартість вилученого складає 6 млн гривень. 
  • Волинські митники на посту Ягодин виявили контрабандні ґаджети вартістю 1,2 млн гривень у рейсовому автобусі “Щецін – Кривий Ріг”, що повертався на батьківщину.
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