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Зеленський: цей рік має бути саме таким результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС, як це потрібно Україні

Вступ України до ЄС потрібен для безпеки всієї Європи.

Зеленський: цей рік має бути саме таким результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС, як це потрібно Україні
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні відбулось багато нарад за участі Міноборони, Генштабу та  Служби зовнішньої розвідки. Зокрема, обговорили підготовку до “Рамштайну” та потреби України.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Також сьогодні обговорили деякі деталі нашої роботи з Євросоюзом – щодо переговорного процесу. Були спікер Верховної Ради, урядовці, команда Офісу. Цей рік у нас має бути саме таким результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС, як це потрібно Україні, а отже – безпеці всієї нашої Європи”, - зазначив президент.

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Володимир Зеленський нагадав, що цьогоріч у ЄС головування спочатку Польщі, а у другому півріччі головуватиме Данія.

Президент України повідомив, що провів розмову із президенткою Швейцарії, зокрема про стабілізацію в Сирії. Зеленський запропонував Швейцарії долучитися до постачання продовольства в Сирію, щоб допомогти народу Сирії налагодити нормальне життя після війни і, що важливо, після Росії в Сирії.

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