AP: США оголосять останній пакет військової допомоги під час наступного засідання у форматі "Рамштайн"

США планують виділити масштабний пакет військової допомоги до того, як Трамп складе присягу.

Адміністрація Байдена має намір оголосити останній масштабний пакет військової допомоги для України в рамках візиту міністра оборони Ллойда Остіна до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє AP з посиланням на інформацію джерел у Пентагоні.

За інформацією джерел, точна сума пакета військової допомоги не відома, водночас очікується, що він буде масштабним, хоч і він не включатиме всі майже $4 мільярди, які залишилися в рамках фінансування, схваленого Конгресом для України.

В AP додають, що у пакет військової допомоги, який буде оголошено в четвер, увійдуть наявні запаси Пентагону, щоб Україна отримала більшу частину зброї, яку обіцяли США, до того, як Трамп складе присягу, сказав один із чиновників оборони.

Поїздка Остіна на авіабазу Рамштайн стане його останньою зустріччю з групою, яку він організував на захист України після вторгнення Росії в лютому 2022 року. 50 країн-учасниць надали понад 126 мільярдів доларів США для України на зброю, військову підготовку та допомогу. Загалом, США надали 66 мільярдів доларів із цієї суми.