Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону
Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року
Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року
ГоловнаСвіт

AP: США оголосять останній пакет військової допомоги під час наступного засідання у форматі "Рамштайн"

США планують виділити масштабний пакет військової допомоги до того, як Трамп складе присягу.

AP: США оголосять останній пакет військової допомоги під час наступного засідання у форматі "Рамштайн"
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Байдена має намір оголосити останній масштабний пакет військової допомоги для України в рамках візиту міністра оборони Ллойда Остіна до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє AP з посиланням на інформацію джерел у Пентагоні.

За інформацією джерел, точна сума пакета військової допомоги не відома, водночас очікується, що він буде масштабним, хоч і він не включатиме всі майже $4 мільярди, які залишилися в рамках фінансування, схваленого Конгресом для України.

В AP додають, що у пакет військової допомоги, який буде оголошено в четвер, увійдуть наявні запаси Пентагону, щоб Україна отримала більшу частину зброї, яку обіцяли США, до того, як Трамп складе присягу, сказав один із чиновників оборони.

Поїздка Остіна на авіабазу Рамштайн стане його останньою зустріччю з групою, яку він організував на захист України після вторгнення Росії в лютому 2022 року. 50 країн-учасниць надали понад 126 мільярдів доларів США для України на зброю, військову підготовку та допомогу. Загалом, США надали 66 мільярдів доларів із цієї суми.

  • Напередодні адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала новий пакет військової допомоги для України.
  • 8 грудня Міноборони США повідомило про виділення 22-го пакета допомоги Україна на 988 мільйонів доларів. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies