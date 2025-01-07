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Ісландія обдумає закупівлю зерна для Сирії в України

Це підтримає українську ініціативу Frain from Ukraine. 

Ісландія обдумає закупівлю зерна для Сирії в України
Торгердур Катріна Гуннарсдоттір і Андрій Сибіга
Фото: скріншот

Ісландія може розпочати закупівлю українського зерна для того, аби передавати його Сирії. Про це на пресконференції в Україні розповіла міністерки закордонних справ Ісландії Торгердур Катріна Гуннарсдоттір. Також країна продовжить допомогу в розмінуванні та в оборонній сфері – за "данською моделлю".

Нині нова міністерка закордонних справ Ісландії здійснила свій перший закордонний візит на цій посаді. Міністерка зазначила, що поїздка в Україну підкреслює важливість підтримки українців.

"Хочемо підкреслити постійну солідарність Ісландії з народом України і нашу відданість у наданні політичної і практичної підтримки Україні в гуманітарній, економінчій і оборонній сфері. Стільки, скільки вам потрібно", – сказала вона.

  • Закупівля українського зерна іншими державами підтримує економіку України, що критично важливо в стані війни.
  • Для Сирії, яка зараз оговтується після років диктатури Башара Асада, Україна самостійно передала сотні тонн зерна. 
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