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Ердоган заявив про готовність "вжити заходів" у разі загрози розпаду Сирії

Турецький президент підтримує повстанську групу, яка нині керує новою сирійською адміністрацією. 

Ердоган заявив про готовність "вжити заходів" у разі загрози розпаду Сирії
Фото: EPA/UPG

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність "вжити заходів" у разі розпаду Сирії після повалення режиму диктатора Башара Асада, пише Politico

На пресконференції він сказав, що Туреччина "не погодиться ні на дезінтеграцію Сирії, ні на зрив її унітарної структури під будь-яким виглядом". Ердоган додав, що у разі виявлення ризиків "ми вживемо необхідних заходів". 

Туреччина підтримує повстанську групу, яка зараз керує в Сирії – "Хаят Тахрір аль-Шам". Водночас Туреччина вбачає загрозу в сирійський Курдських силах. 

Безпеку в регіоні, де домінують курди, контролюють війська Сирійських демократичних сил, до складу яких входять "Загони захисту народу" (YPG). Туреччина класифікує YPG як терористичну організацію та каже, що група пов’язана з Робітничою партією Курдистану.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив у понеділок, що викорінення YPG у Сирії "неминуче" і що Анкара не дозволить групі зберегти присутність у країні. Раніше Туреччина здійснила кілька вторгнень на територію Сирії під час громадянської війни в країні, яка почалася в 2011 році.

  • 8 грудня в Сирії повалили режим диктатора Башара Асада, підтримуваний Росією та Іраном. Сам він за сприяння росіян втік до Росії.
  • Сили Туреччини в Сирії боролися проти Робітничої партії Курдистану та інших формувань, яких Анкара вважає терористами. 
  • Після встановлення нової адміністрації Туреччина пообіцяла допомогти Сирії з електроенергією. 
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